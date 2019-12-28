У Таїланді затримали призера Олімпіади за нелегальну роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Таїланді затримали громадянина Нової Зеландії Марка Райана у велосипедній студії за роботу без дозволу. Про це пише Nationthailand із посиланням на начальника Імміграційної поліції країни генерал-лейтенанта Сомпонг Чінгдуанга, передає УНН.
Зазначається, що наразі Райан є тренером з велоспорту, та має статус чемпіона по олімпійському спорту колишніх років.
Раніше поліції повідомили, що іноземні тренери нелегально інструктують клієнтів на своїй велостудії.
Поліція встановила, що спортсмен в’їхав до Таїланду по туристичній візі та не звернувся за дозволом на роботу.
Тренеру було пред’явлено звинувачення в незаконній роботі в країні і він був переданий під опіку імміграційної поліції.
Довідково: Марк Райан отримував "бронзові" нагороди під час Олімпійських ігр у 2012 році в Лондоні та 2008 році у Пекіні.
Нагадаємо, тенісист з топ-30 рейтингу ATP підозрюється в участі в договірних матчах.