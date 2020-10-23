В Таиланде взорвался газопровод, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Таиланде в провинции Самутпракан в четверг произошел взрыв на газопроводе, в результате которого погибли два человека, около 20 человек - ранены. Об этом сообщает The Pattaya News, передает УНН.
Отмечается, что газопровод взорвался во время передачи газа к промышленному объекту в провинции Самутпракан. Взрыв вызвал огромный пожар в промышленной зоне и начал распространяться на местные домохозяйства поблизости.
Местным жителям и работникам промышленности было приказано немедленно эвакуироваться. Огонь потушили, однако пожар повредил более 10 домов. Причины повреждения газопровода расследуются.
Как сообщал УНН, в Таиланде в минувшее воскресенье по меньшей мере 17 пассажиров погибли и около 30 ранены во время столкновения автобуса с поездом.