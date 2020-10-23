У Таїланді вибухнув газопровід, є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Таїланді в провінції Самутпракан у четверг стався вибух на газопроводі, внаслідок якого загинули дві людини, близько 20 осіб — пораненні. Про це повідомляє The Pattaya News, передає УНН.
Зазначається, що газопровід вибухнув під час передачі газу до промислового маєтку в провінції Самутпракан. Вибух спричинив величезну пожежу в промисловій зоні і почав поширюватися на місцеві домогосподарства поблизу.
Місцевим жителям та працівникам промисловості було наказано негайно евакуюватись. Вогонь загасили, проте пожежа пошкодила більше 10 домівок. Причини пошкодження газопроводу розслідуються.
Як повідомляв УНН, в Таїланді у минулу неділю щонайменше 17 пасажирів загинуло і майже 30 поранені під час зіткнення автобусу з поїздом.