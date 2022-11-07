В Северодонецке и громаде обнаружено около 400 тел жертв российской агрессии, вблизи города исчезают люди - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В населенных пунктах вблизи Северодонецка в Луганской области проводятся обыски и исчезают люди, в Северодонецкой громаде найдено около 400 тел жертв российской агрессии. Об этом сообщает Луганская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Как отмечают в ОВА в Telegram, город Северодонецк был захвачен россиянами еще в начале лета. И оккупанты не возобновили газоснабжение, не сделали отопление, не вывезли из города мусор, не организовали образовательный процесс.
"Оккупанты дождались ноября, пока земля замерзнет, и начали изымать из стихийных захоронений на территории Северодонецкой громады остатки жертв российской агрессии. Нашли тела 396 человек", - говорится в сообщении.
В ОВА отметили при этом, что до мая включительно украинские власти осуществляли погребение всех найденных погибших и умерших собственной смертью на кладбище возле Лесной Дачи.
Между тем, по сообщению, в поселках Боровское и Щедрищево проходят массовые обыски, оккупанты изымают мобильные телефоны, некоторых людей вывозят в неизвестном направлении.
Как отмечается, только из Смолянинового забрали около 30 человек. В опустевшие дома этого населенного пункта, а также Новоахтырки, заселяют частично мобилизованных россиян.
Дополнение
Как писал УНН, во временно захваченном селе Пески Луганской области российские оккупанты похитили и вывезли в неизвестном направлении около 30 граждан.