У Сєвєродонецьку і громаді знайдено близько 400 тіл жертв російської агресії, поблизу міста зникають люди - ОВА

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Як зазначають в ОВА у Telegram, місто Сєвєродонецьк було захоплено росіянами ще на початку літа. І окупанти не відновили газопостачання, не зробили опалення, не вивезли з міста сміття, не організували освітній процес.

"Окупанти дочекалися листопада, доки земля замерзне, і почали вилучати зі стихійних поховань на території Сєвєродонецької громади рештки жертв російської агресії. Знайшли тіла 396 осіб", - йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили при цьому, що до травня включно українська влада здійснювала поховання усіх знайдених загиблих та померлих власною смертю на кладовищі біля Лісової Дачі.

Тим часом, за повідомленням, у селищах Борівське та Щедрищево відбуваються масові обшуки, окупанти вилучають мобільні телефони, деяких людей вивозять у невідомому напрямку.

Як зазначається, лише зі Смолянинового забрали близько 30 осіб. У спорожнілі будинки цього населеного пункту, а також Новоахтирки, заселяють частково мобілізованих росіян.

Доповнення

Як писав УНН, у тимчасово захопленому селі Піски Луганської області російські окупанти викрали і вивезли у невідомому напрямку близько 30 громадян.