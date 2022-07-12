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В Северодонецке захватчики планируют сделать перепись населения

В Северодонецке захватчики планируют сделать перепись населения

Киев • УНН

 • 86536 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Во временно захваченном российскими оккупантами Северодонецке Луганской области рашисты собирают личные данные у оставшихся там местных. Сейчас в городе проживает 8 тысяч человек, до полномасштабного вторжения россии в Северодонецке проживало более 100 тысяч жителей. Об этом сообщил глава Северодонецкой городской ВГА Александр Стрюк, информирует УНН.

Цитата

"Трудно сказать, зачем рашисты хотят произвести перепись населения. В городе собирают личные данные людей, якобы для оформления пенсий. Для этого приехали специалисты из Луганска", – заявил он.

Детали 

Также, по его информации, в городе запустили работу центрального рынка и уличной торговли. Продажа происходит с помощью натурального обмена, так как наличных денег в городе нет с марта месяца.

Стрюк отметил, что в Северодонецке среди местных властей есть коллаборанты. Да, управлять городом поставили криминального авторитета из города Брянка. Также есть местные коллаборанты, пытающиеся заняться руководящими должностями.

Глава ВГА подчеркнул, что россияне не собираются восстанавливать Северодонецк, после съемки пропагандистских роликов людей, скорее всего, депортируют.

Дополнение

Российские оккупанты пытаются авиацией вытеснить украинских защитников из Луганской области, а между тем в Лисичанске «исчезает» коммунальная техника.

Украинские военные ударили по штабу российских захватчиков во временно оккупированной Кадиевке Луганской области.

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