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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Сєвєродонецьку загарбники планують зробити перепис населення

У Сєвєродонецьку загарбники планують зробити перепис населення

Київ • УНН

 • 86536 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. У тимчасово захопленому російськими окупантами Сєверодонецьку Луганської області рашисти збирають особисті дані у місцевих, які залишилися там. Наразі в місті проживає 8 тисяч людей, до повномастабного вторгнення рф в Сєверодонецьку проживало понад 100 тисяч мешканців. Про це повідомив голова Сєвєродонецької міської ВДА Олександр Стрюк, інформує УНН.

Цитата

"Важко сказати, навіщо рашисти хочуть зробити перепис населення. У місті збирають особисті дані людей, нібито, для оформлення пенсій. Для цього приїхали спеціалісти із Луганська", - заявив він.

Деталі

Також, за його інформацією, в місті запустили роботу центрального ринку та вуличної торгівлі. Продаж відбувається за допомогою натурального обміну, так як готівки в місті немає з березня місяця.

Стрюк зазначив, що в Сєверодонецьку серед місцевої влади є колаборанти. Так, керувати містом поставили кримінального авторитета з міста Брянка. Також є місцеві колаборанти, які намагаються зайнятися керівні посади.

Голова ВДА наголосив, що росіяни не збираються відновлювати Сєвєродонецьк, після зйомки пропагандистських роликів людей, скоріше за все, депортують.

Доповнення

Російські окупанти намагаються авіацією витиснути українських захисників з Луганської області, а тим часом в Лисичанську "зникає" комунальна техніка.

Українські військові вдарили по штабу російських загарбників у тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області.

Українські Національні Новини

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