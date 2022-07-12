Фаєр-шоу триває: ЗСУ вдарили по штабу окупантів у Кадіївці

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"Гастролі продовжуються. Щоправда є приємна новина. Музичний гурт поповнився новою солісткою. Прямо зараз оновлений музичний джаз-бенд Дядечко Ленд-Ліз, Бавовна і нова солістка Селітра дають концерт оркам в Кадіївці, у приміщенні штабу орків, а також на стоянці техніки навколо нього. Як завжди, вечірка супроводжується фаєр-шоу", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 37 470 окупантів.