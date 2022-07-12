Фаер-шоу продолжается: ВСУ ударили по штабу оккупантов в Кадиевке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Украинские военные ударили по штабу российских захватчиков во временно оккупированной Кадиевке Луганской области. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, информирует УНН.
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"Гастроли продолжаются. Правда есть приятная новость. Музыкальная группа пополнилась новой солисткой. Прямо сейчас обновленный музыкальный джаз-бэнд Дяденька Ленд-Лиз, Хлопок и новая солистка Селитра дают концерт оркам в Кадиевке, в помещении штаба орков, а также на стоянке техники вокруг него. Как всегда, вечеринка сопровождается фаер-шоу", – говорится в сообщении.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 37 470 оккупантов.