Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 37 470 окупантів

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 12.07 орієнтовно такі:

особового складу – приблизно 37 470 (+70) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1649 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3829 (+1) од,

артилерійських систем – 838 (+0) од,

РСЗВ – 247 (+0) од,

засоби ППО – 109 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0),

крилаті ракети – 155 (+0),

кораблі/катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2699 (+3) од,

спеціальна техніка – 66 (+0).

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Миколаївському напрямку.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки.