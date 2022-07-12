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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 37 470 оккупантов

Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 37 470 оккупантов

Киев • УНН

 • 152692 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 37 470 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 12.07 ориентировочно такие:

личного состава - примерно 37 470 (+70) человек ликвидировано,
танков – 1649 (+4) ед,
боевых бронированных машин – 3829 (+1) ед,
артиллерийских систем – 838 (+0) ед,
РСЗО – 247 (+0) ед,
средства ПВО – 109 (+0) ед,
самолетов – 217 (+0) ед,
вертолетов  – 188 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 ​​(+0),
крылатые ракеты  – 155 (+0),
корабли/катера – 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2699 (+3) ед,
специальная техника – 66 (+0).

В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Николаевском направлении.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.

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