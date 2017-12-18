В Северодонецке обокрали квартиру иностранки - сотрудницы Красного Креста

Ограбление произошло днем, когда женщина находилась на работе. Злоумышленники проникли в квартиру через окно. Они забрали компьютерную технику и украшения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице ограбили помощника народного депутата

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 185 УК - кража.

Как сообщал УНН, в Киеве ограбили гражданку США, которая работает учительницей английского языка.