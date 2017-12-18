В Северодонецке обокрали квартиру иностранки - сотрудницы Красного Креста
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Северодонецке Луганской области неизвестные обокрали квартиру гражданки Финляндии, которая работает в Украине в Международном комитете Красного Креста. Об этом сообщили УНН в полиции.
Ограбление произошло днем, когда женщина находилась на работе. Злоумышленники проникли в квартиру через окно. Они забрали компьютерную технику и украшения.
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По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 185 УК - кража.
Как сообщал УНН, в Киеве ограбили гражданку США, которая работает учительницей английского языка.