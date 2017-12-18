У Сєвєродонецьку обікрали помешкання іноземки – співробітниці Червоного Хреста
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Сєвєродонецьку Луганської області невідомі обікрали помешкання громадянки Фінляндії, який працює в Україні в Міжнародному комітеті Червоного Хреста. Про це УНН повідомили у поліції.
Пограбування сталося вдень, коли жінка перебувала на роботі. Зловмисники проникли до квартири через вікно. Вони забрали комп’ютерну техніку та прикраси.
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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ККУ – крадіжка.
Як повідомляв УНН, у Києві пограбували громадянку США, яка працює вчителькою англійської мови.