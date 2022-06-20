В Северодонецке бои продолжаются уже в промзоне, ВСУ контролируют только территорию Азота — Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Северодонецке бои продолжаются уже в промзоне, ВСУ контролируют только территорию завода “Азот”. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает УНН.
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“В Северодонецкие бои продолжаются уже в промзоне, украинские войска контролируют только территорию завода „Азот“”, — говорится в сообщении.
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Гайдай также сообщил, что рашисты наступают вдоль трассы “Лисичанск-Бахмут”, близкие к ней населенные пункты под постоянными обстрелами.
“Целый день страдает от массированных российских обстрелов Лисичанск. Количество жертв установить пока невозможно”, — сообщил Гайдай.
Кроме того, он отметил, что украинские защитники не находятся в окружении, более того — наносят существенные потери врагу. Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены рашистами.
“Пропагандистские новости о неких „ультиматумах“ — бред”, — добавил он.
Дополнение
Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сообщала, что перед врагом поставили задачу дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня.
На заводе “Азот” в Северодонецке находится более 300 человек, россияне не дали их эвакуировать.