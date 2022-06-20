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На заводі “Азот” перебуває понад 300 осіб, рашисти не дали їх евакуювати

На заводі “Азот” перебуває понад 300 осіб, рашисти не дали їх евакуювати

Київ • УНН

 • 109048 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. На заводі “Азот” в Сєвєродонецьку перебуває понад 300 осіб, росіяни не дали їх евакуювати. Про це повідомила віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає УНН.

Цитата

“Наразі на заводі „Азот“ в Сєвєродонецьку перебуває понад 300 осіб. Але це не „Азовсталь“, тут немає таких бомбосховищ. „Азот“ — це хімічний завод, який немає підземної інфраструктури. Ми звернулися із закликом відкрити гуманітарний коридор з цього заводу, хотіли використати міст „Ювілейний“, який ще не був зруйнований. Але ворог не дав цього зробити”, — сказала Верещук.

Деталі

Верещук наголосила, що евакуація можлива лише в тому випадку, якщо цивільні громадяни звертаються з проханням виїхати — це важливо, щоб не було примусу.

Доповнення

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв раніше, що евакуація з “Азоту” у Сєвєродонецьку Луганської області неможлива через постійні ворожі обстріли та бої. Проте місто не заблоковано, комунікація з ним є.

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