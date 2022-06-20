На заводе "Азот" находится более 300 человек, решисты не дали их эвакуировать
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. На заводе “Азот” в Северодонецке находится более 300 человек, россияне не дали их эвакуировать. Об этом сообщила вицепремьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге в Медиацентре Украина, передает УНН.
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“Сейчас на заводе „Азот“ в Северодонецке находится более 300 человек. Но это не „Азовсталь“, здесь нет таких бомбоубежищ. „Азот“ — это химический завод, который не имеет подземной инфраструктуры. Мы обратились с призывом открыть гуманитарный коридор с этого завода, хотели использовать мост „Юбилейный“, который еще не был разрушен. Но враг не дал этого сделать”, — сказала Верещук.
Детали
Верещук подчеркнула, что эвакуация возможна только в том случае, если гражданские обращаются с просьбой уехать — это важно, чтобы не было принуждения.
Дополнение
Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал ранее, что эвакуация из “Азота” в Северодонецке Луганской области невозможна из-за постоянных вражеских обстрелов и боев. Однако город не заблокирован, коммуникация с им есть.