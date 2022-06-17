Евакуація з "Азоту" неможлива, проте Сєвєродонецьк не заблоковано – Гайдай

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"Евакуація із сєвєродонецького "Азоту" неможлива. Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої. В укритті знаходиться 568 людей, зокрема 38 дітей", - написав Гайдай у Telegram.

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За словами голови Луганської ОВА, минулого місяця люди відмовилися від евакуації, коли їм пропонували.

"Вихід з комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню. Сєвєродонецьк не заблоковано, комунікація з містом є", – зазначив Гайдай.

Доповнення

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомляв, що російські окупанти знищили чотири мости через Сіверський Донець. Однак сили оборони визначили основний та кілька запасних варіантів забезпечення постачання до захисників Сєвєродонецька.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначав, що ситуація у Сєвєродонецьку вкрай загострена, російські окупанти нищать багатоповерхівки та об’єкти "Азоту", "Склопластику".