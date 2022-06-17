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Евакуація з "Азоту" неможлива, проте Сєвєродонецьк не заблоковано – Гайдай

Евакуація з "Азоту" неможлива, проте Сєвєродонецьк не заблоковано – Гайдай

Київ • УНН

 • 185968 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Евакуація з "Азоту" у Сєвєродонецьку Луганської області неможлива через постійні ворожі обстріли та бої. Проте місто не заблоковано, комунікація з ним є. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

"Евакуація із сєвєродонецького "Азоту" неможлива. Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої. В укритті знаходиться 568 людей, зокрема 38 дітей", - написав Гайдай у Telegram.

Деталі

За словами голови Луганської ОВА, минулого місяця люди відмовилися від евакуації, коли їм пропонували.

"Вихід з комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню. Сєвєродонецьк не заблоковано, комунікація з містом є", – зазначив Гайдай.

Доповнення

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомляв, що російські окупанти знищили чотири мости через Сіверський Донець. Однак сили оборони визначили основний та кілька запасних варіантів забезпечення постачання до захисників Сєвєродонецька.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначав, що ситуація у Сєвєродонецьку вкрай загострена, російські окупанти нищать багатоповерхівки та об’єкти "Азоту", "Склопластику".

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