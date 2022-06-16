Попри зруйновані мости, варіанти забезпечення захисників Сєвєродонецька залишаються – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Російські окупанти знищили чотири мости через Сіверський Донець. Однак, сили оборони визначили основний та декілька запасних варіантів забезпечення постачання до захисників Сєвєродонецька. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.
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«Щоб не допустити захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська, всі підрозділи ЗСУ, ТРО та НГУ зведені під єдине командування, налагоджене безперебійне постачання боєприпасів. Наразі противник знищив чотири мости через Сіверський Донець. Однак, сили оборони визначили основний та декілька запасних варіантів забезпечення постачання до захисників Сєвєродонецька», – заявив Громов.
Деталі
За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ворог проводить штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярівка.
Він повідомив, що на Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій підрозділів наших військ.
Доповнення
Громов повідомляв, що протягом найближчого часу російські окупанти намагатимуться взяти під повний контроль Сєвєродонецьк.