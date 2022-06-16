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Окупанти протягом найближчого часу намагатимуться взяти під повний контроль Сєвєродонецьк – Генштаб

Окупанти протягом найближчого часу намагатимуться взяти під повний контроль Сєвєродонецьк – Генштаб

Київ • УНН

 • 222497 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Протягом найближчого часу російські окупанти намагатимуться взяти під повний контроль Сєвєродонецьк. З цією метою, ворог здійснює артилерійські масовані удари по підрозділах ЗСУ. Про це повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.

Цитата

«На цей час найінтенсивніші бойові дії тривають на сході нашої держави, де противник зосереджує своє основне зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. На Сєвєродонецькому напрямку противник намагається подолати опір наших військ, веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над населеними пунктами Сєвєродонецьк та Метьолкіне», - сказав Громов.

Деталі

Він зазначив, що обстановка в Сєвєродонецьку характеризується, як складна.

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«Підрозділи сил Оборони чинять опір, ведуть маневрену оборону. Підрозділи противника в складі штурмових груп за підтримки танків, мінометів, ствольної, реактивної артилерії намагаються витіснити наші сили з Метьолкіна з метою вихода на південні околиці Сєвєродонецька. На даний час успіху не мають. Протягом найближчого часу противник буде намагатися продовжити штурмові дії із завданням взяття під повний контроль Сєвєродонецька з метою витіснення наших підрозділів на правий берег річки Сіверський Донець», - розповів Громов.

За його словами, з цією метою противник продовжує здійснювати масовані артилерійські удари по території міст, що зайняті підрозділами Сил оборони України для завдання максимальних втрат у живій силі.

«Також застосовує реактивні системи залпового вогню по нашим тиловим підрозділам …», - додав він.

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