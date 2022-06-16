Окупанти протягом найближчого часу намагатимуться взяти під повний контроль Сєвєродонецьк – Генштаб

Цитата

«На цей час найінтенсивніші бойові дії тривають на сході нашої держави, де противник зосереджує своє основне зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. На Сєвєродонецькому напрямку противник намагається подолати опір наших військ, веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над населеними пунктами Сєвєродонецьк та Метьолкіне», - сказав Громов.

Деталі

Він зазначив, що обстановка в Сєвєродонецьку характеризується, як складна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Війська росії завдали наземних ударів по Сєверодонецьку, але місто під контроль не взяли

«Підрозділи сил Оборони чинять опір, ведуть маневрену оборону. Підрозділи противника в складі штурмових груп за підтримки танків, мінометів, ствольної, реактивної артилерії намагаються витіснити наші сили з Метьолкіна з метою вихода на південні околиці Сєвєродонецька. На даний час успіху не мають. Протягом найближчого часу противник буде намагатися продовжити штурмові дії із завданням взяття під повний контроль Сєвєродонецька з метою витіснення наших підрозділів на правий берег річки Сіверський Донець», - розповів Громов.

За його словами, з цією метою противник продовжує здійснювати масовані артилерійські удари по території міст, що зайняті підрозділами Сил оборони України для завдання максимальних втрат у живій силі.

«Також застосовує реактивні системи залпового вогню по нашим тиловим підрозділам …», - додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський заявляв, що найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч