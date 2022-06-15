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Найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч, - Зеленський

Найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч, - Зеленський

Київ • УНН

 • 169508 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський проінформував, що найбільш жорстокі бої відбуваються в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Володимира Зеленського, протягом минулої доби в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося.

Цитата

"Найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч – як і раніше. Втрати, на жаль, болісні. Але потрібно триматися. Це наша держава. Триматись саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Що більше втрат зазнає ворог саме там, то менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію", - сказав Президент.

Зеленський зазначив, що Донбаський напрямок – ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями на полі бою.

Нагадаємо

Зеленський пояснив, чому не всі російські ракети знищує українське ППО.

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