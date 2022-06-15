Найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч, - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський проінформував, що найбільш жорстокі бої відбуваються в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч. Про це повідомляє УНН.
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За словами Володимира Зеленського, протягом минулої доби в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося.
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"Найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч – як і раніше. Втрати, на жаль, болісні. Але потрібно триматися. Це наша держава. Триматись саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Що більше втрат зазнає ворог саме там, то менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію", - сказав Президент.
Зеленський зазначив, що Донбаський напрямок – ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями на полі бою.
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