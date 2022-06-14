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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Зеленський пояснив, чому не всі російські ракети знищує українське ППО

Зеленський пояснив, чому не всі російські ракети знищує українське ППО

Київ • УНН

 • 178046 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому не всі російські ракети знищує українське ППО. Про це повідомляє УНН.

Цитата

“Сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося „підрізати крила“ російським ракетам. Частину ракет, які окупанти спрямували проти наших міст, вдалося збити. І це — врятовані життя. Це врятована інфраструктура”, — йдеться у зверненні.

Деталі

Але вдалося збити тільки частину тих ракет, які летіли над територєю України. На жаль, є жертви, є руйнування.

“Сьогодні удар був по Львівській і Тернопільській областях. І ми знову й знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашої держави її поки немає на достатньому рівні, але саме в нашої держави й саме зараз — найбільша у Європі потреба саме в такій зброї. Затягування з її наданням не може мати виправдань. Буду постійно наголошувати на цьому, говорячи з нашими партнерами”, — заявив Президент.

Нагадаємо

Сьогодні вдень під час повітряної тривоги українські Повітряні сили збили три ворожі крилаті ракети, запущені з акваторії Чорного моря.

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