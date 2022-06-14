Зеленський пояснив, чому не всі російські ракети знищує українське ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому не всі російські ракети знищує українське ППО. Про це повідомляє УНН.
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“Сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося „підрізати крила“ російським ракетам. Частину ракет, які окупанти спрямували проти наших міст, вдалося збити. І це — врятовані життя. Це врятована інфраструктура”, — йдеться у зверненні.
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Але вдалося збити тільки частину тих ракет, які летіли над територєю України. На жаль, є жертви, є руйнування.
“Сьогодні удар був по Львівській і Тернопільській областях. І ми знову й знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашої держави її поки немає на достатньому рівні, але саме в нашої держави й саме зараз — найбільша у Європі потреба саме в такій зброї. Затягування з її наданням не може мати виправдань. Буду постійно наголошувати на цьому, говорячи з нашими партнерами”, — заявив Президент.
Нагадаємо
Сьогодні вдень під час повітряної тривоги українські Повітряні сили збили три ворожі крилаті ракети, запущені з акваторії Чорного моря.