Сьогодні збили одразу три ворожі крилаті ракети, їх запустили з Чорного моря - ПС ЗСУ

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"Сьогодні, 14 червня, у проміжку часу з 12:20 по 13:20, Повітряні сили Збройних сил України збили одразу три крилаті ракети (імовірно "Калібр"), запущені по території України з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Facebook.

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Як зазначається, Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності повітряного командування "Центр", дві - зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності повітряного командування "Захід" ПС ЗС України.

Доповнення

Про спрацювання ППО повідомляли у Тернопільській, Хмельницькій та Львівській областях.