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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Сьогодні збили одразу три ворожі крилаті ракети, їх запустили з Чорного моря - ПС ЗСУ

Сьогодні збили одразу три ворожі крилаті ракети, їх запустили з Чорного моря - ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 370990 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Сьогодні вдень під час повітряної тривоги українські Повітряні сили збили три ворожі крилаті ракети, запущені з акваторії Чорного моря, повідомили у командуванні ПС ЗСУ, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні, 14 червня, у проміжку часу з 12:20 по 13:20, Повітряні сили Збройних сил України збили одразу три крилаті ракети (імовірно "Калібр"), запущені по території України з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Facebook.

Деталі

Як зазначається, Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності повітряного командування "Центр", дві - зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності повітряного командування "Захід" ПС ЗС України.

Доповнення

Про спрацювання ППО повідомляли у Тернопільській, Хмельницькій та Львівській областях.

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