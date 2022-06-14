Сьогодні збили одразу три ворожі крилаті ракети, їх запустили з Чорного моря - ПС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Сьогодні вдень під час повітряної тривоги українські Повітряні сили збили три ворожі крилаті ракети, запущені з акваторії Чорного моря, повідомили у командуванні ПС ЗСУ, пише УНН.
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"Сьогодні, 14 червня, у проміжку часу з 12:20 по 13:20, Повітряні сили Збройних сил України збили одразу три крилаті ракети (імовірно "Калібр"), запущені по території України з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Facebook.
Деталі
Як зазначається, Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності повітряного командування "Центр", дві - зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності повітряного командування "Захід" ПС ЗС України.
Доповнення
Про спрацювання ППО повідомляли у Тернопільській, Хмельницькій та Львівській областях.