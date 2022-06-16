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Оккупанты в ближайшее время постараются взять под полный контроль Северодонецк – Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. В ближайшее время российские оккупанты будут пытаться взять под полный контроль Северодонецк. С этой целью враг совершает артиллерийские массированные удары по подразделениям ВСУ. Об этом сообщил на брифинге в Медиацентре Украина заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.

Цитата

«В настоящее время наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на востоке нашего государства, где противник сосредотачивает свое основное усилие на Северодонецком и Бахмутском направлениях. На Северодонецком направлении противник пытается преодолеть сопротивление наших войск, ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над населенными пунктами Северодонецк и Метелкино», - сказал Громов.

Детали

Он отметил, что обстановка в Северодонецке характеризуется как сложная.

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«Подразделения сил Обороны сопротивляются, ведут маневренную оборону. Подразделения противника в составе штурмовых групп при поддержке танков, минометов, ствольной, реактивной артиллерии пытаются вытеснить наши силы из Метелкино с целью выхода на южные окраины Северодонецка. В настоящее время успеха не имеют. В течение ближайшего времени противник будет пытаться продолжить штурмовые действия с задачей взятия под полный контроль Северодонецка с целью вытеснения наших подразделений на правый берег реки Северский Донец», - рассказал Громов.

По его словам, с этой целью противник продолжает совершать массированные артиллерийские удары по территории городов, занятых подразделениями Сил обороны Украины для нанесения максимальных потерь в живой силе.

«Также применяет реактивные системы залпового огня по нашим тыловым подразделениям …», – добавил он.

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