Оккупанты в ближайшее время постараются взять под полный контроль Северодонецк – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В ближайшее время российские оккупанты будут пытаться взять под полный контроль Северодонецк. С этой целью враг совершает артиллерийские массированные удары по подразделениям ВСУ. Об этом сообщил на брифинге в Медиацентре Украина заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.
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«В настоящее время наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на востоке нашего государства, где противник сосредотачивает свое основное усилие на Северодонецком и Бахмутском направлениях. На Северодонецком направлении противник пытается преодолеть сопротивление наших войск, ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над населенными пунктами Северодонецк и Метелкино», - сказал Громов.
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Он отметил, что обстановка в Северодонецке характеризуется как сложная.
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«Подразделения сил Обороны сопротивляются, ведут маневренную оборону. Подразделения противника в составе штурмовых групп при поддержке танков, минометов, ствольной, реактивной артиллерии пытаются вытеснить наши силы из Метелкино с целью выхода на южные окраины Северодонецка. В настоящее время успеха не имеют. В течение ближайшего времени противник будет пытаться продолжить штурмовые действия с задачей взятия под полный контроль Северодонецка с целью вытеснения наших подразделений на правый берег реки Северский Донец», - рассказал Громов.
По его словам, с этой целью противник продолжает совершать массированные артиллерийские удары по территории городов, занятых подразделениями Сил обороны Украины для нанесения максимальных потерь в живой силе.
«Также применяет реактивные системы залпового огня по нашим тыловым подразделениям …», – добавил он.
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