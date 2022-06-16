Війська росії завдали наземних ударів по Сєверодонецьку, але місто під контроль не взяли — ISW

Деталі

Російські війська розпочали наземні атаки у Сєвєродонецьку та населених пунктах на його околицях, але не взяли під повний контроль місто станом на 15 червня.

Основні тези:

- Російські війська почали значною мірою невдалі наступальні операції навколо траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ у спробі перерізати українські наземні лінії зв'язку (GLOC) із Лисичанськом.

- 90-Російські війська продовжили зусилля з просування шосе E40 у Слов'янськ і на південний схід від Ізюму.

- Окупаційні війська продовжували воювати у північно-східних поселеннях навколо Харкова.

- Російські війська продовжували зміцнювати резервні позиції у Запорізькій та Херсонській областях, вживаючи оборонних заходів щодо зміцнення російської присутності у Чорному морі.

- Кремль та проксі-республіки продовжують проводити спеціальну політику анексії на окупованих територіях.

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