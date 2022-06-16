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Війська росії завдали наземних ударів по Сєверодонецьку, але місто під контроль не взяли — ISW

Війська росії завдали наземних ударів по Сєверодонецьку, але місто під контроль не взяли — ISW

Київ • УНН

 • 126774 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Американський інститут вивчення війни повідомляє, що війська росії завдали наземних ударів по Сєверодонецьку, але місто під контроль не взяли. Про це інформує УНН.

Деталі

Російські війська розпочали наземні атаки у Сєвєродонецьку та населених пунктах на його околицях, але не взяли під повний контроль місто станом на 15 червня.

Основні тези:

 - Російські війська почали значною мірою невдалі наступальні операції навколо траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ у спробі перерізати українські наземні лінії зв'язку (GLOC) із Лисичанськом.

- 90-Російські війська продовжили зусилля з просування шосе E40 у Слов'янськ і на південний схід від Ізюму.

- Окупаційні війська продовжували воювати у північно-східних поселеннях навколо Харкова.

- Російські війська продовжували зміцнювати резервні позиції у Запорізькій та Херсонській областях, вживаючи оборонних заходів щодо зміцнення російської присутності у Чорному морі.

- Кремль та проксі-республіки продовжують проводити спеціальну політику анексії на окупованих територіях.

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