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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска россии нанесли наземные удары по Северодонецку, но город под контроль не взяли — ISW

Войска россии нанесли наземные удары по Северодонецку, но город под контроль не взяли — ISW

Киев • УНН

 • 126772 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Американский институт изучения войны сообщает, что войска россии нанесли наземные удары по Северодонецку, но город под контроль не взяли. Об этом информирует УНН.

Подробности

Российские войска начали наземные атаки в Северодонецке и населенных пунктах в его окрестностях, но не взяли под полный контроль город на 15 июня.

Основные тезисы:

— Российские войска начали в значительной степени неудачные наступательные операции вокруг трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск в попытке перерезать украинские наземные линии связи (GLOC) с Лисичанском.

— 90-российские войска продолжили усилия по продвижению шоссе E40 в Славянск и юго-восточнее Изюма.

— Оккупационные войска продолжали воевать в северо-восточных поселениях вокруг Харькова.

— Российские войска продолжали укреплять резервные позиции в Запорожской и Херсонской областях, принимая оборонные меры по укреплению русского присутствия в Черном море.

— Кремль и прокси-республики продолжают проводить специальную политику аннексии на оккупированных территориях.

Напомним

В Сумской области взорвалась машина на российской мини: трое погибли, один ранен.

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