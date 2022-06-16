Войска россии нанесли наземные удары по Северодонецку, но город под контроль не взяли — ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Американский институт изучения войны сообщает, что войска россии нанесли наземные удары по Северодонецку, но город под контроль не взяли. Об этом информирует УНН.
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Российские войска начали наземные атаки в Северодонецке и населенных пунктах в его окрестностях, но не взяли под полный контроль город на 15 июня.
Основные тезисы:
— Российские войска начали в значительной степени неудачные наступательные операции вокруг трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск в попытке перерезать украинские наземные линии связи (GLOC) с Лисичанском.
— 90-российские войска продолжили усилия по продвижению шоссе E40 в Славянск и юго-восточнее Изюма.
— Оккупационные войска продолжали воевать в северо-восточных поселениях вокруг Харькова.
— Российские войска продолжали укреплять резервные позиции в Запорожской и Херсонской областях, принимая оборонные меры по укреплению русского присутствия в Черном море.
— Кремль и прокси-республики продолжают проводить специальную политику аннексии на оккупированных территориях.
Напомним
В Сумской области взорвалась машина на российской мини: трое погибли, один ранен.