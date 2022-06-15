На Сумщині підірвалася автівка на російській міні: троє загинули, один поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Голова Сумської ОВА (ОДА) Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив, що в області на одній з доріг підірвалася автівка на міні, яку заклали російські окупанти. Троє людей загинули, один поранений. Про це інформує УНН.
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"На одній з ґрунтових доріг, на міні російських ворогів (ймовірно ТМ-62) підірвалася автівка", - йдеться у повідомленні.
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За словами голови ОВА, троє людей загинули на місці, один - поранений, наразі він знаходиться в лікарні. Стан його невідомий.
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