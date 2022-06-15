В Сумской области подорвался автомобиль на российской мини: трое погибли, один ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Глава Сумской ОВА (ОДА) Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил, что в области на одной из дорог взорвалась машина на мине, которую заложили российские оккупанты. Три человека погибли, один ранен. Об этом информирует УНН.
Цитата
"На одной из грунтовых дорог, на мини российских врагов (вероятно ТМ-62) подорвался автомобиль", - говорится в сообщении.
Подробности
По словам председателя ОВА, три человека погибли на месте, один - ранен, сейчас он находится в больнице. Состояние его неизвестно.
Напомним
На пляже в Мариупльском порту на мини взорвались два человека, среди которых ребенок.