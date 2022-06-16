Несмотря на разрушенные мосты, варианты обеспечения защитников Северодонецка остаются – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Российские оккупанты уничтожили четыре моста через Северский Донец. Однако силы обороны определили основной и несколько запасных вариантов обеспечения поставок к защитникам Северодонецка. Об этом на брифинге в Медиацентре Украина заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.
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«Чтобы не допустить захвата Северодонецка и Лисичанска, все подразделения ВСУ, ТРО и НГУ сведены под единое командование, налаженное бесперебойное снабжение боеприпасами. В настоящее время противник уничтожил четыре моста через Северский Донец. Однако, силы обороны определили основной и несколько запасных вариантов обеспечения поставок к защитникам Северодонецка», – заявил Громов.
Детали
По данным Генштаба, на Бахмутском направлении враг проводит штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Веселое, Соледар, Берестовое и Волчеяровка.
Он сообщил, что на Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания действий подразделений наших войск.
Дополнение
Громов сообщал, что в ближайшее время российские оккупанты будут пытаться взять под полный контроль Северодонецк.