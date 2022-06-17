Эвакуация из "Азота" невозможна, однако Северодонецк не заблокирован – Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Эвакуация из "Азота" в Северодонецке Луганской области невозможна из-за постоянных вражеских обстрелов и боев. Однако город не заблокирован, коммуникация с ним есть. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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"Эвакуация из северодонецкого "Азота" невозможна. Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев. В укрытии находится 568 человек, в том числе 38 детей", - написал Гайдай в Telegram.
Детали
По словам главы Луганской ОВА, в прошлом месяце люди отказались от эвакуации, когда им предлагали.
"Выход из комбината возможен только при условии полного прекращения огня. Северодонецк не заблокирован, коммуникация с городом есть", – отметил Гайдай.
Дополнение
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщал, что российские оккупанты уничтожили четыре моста через Северский Донец. Однако силы обороны определили основной и несколько запасных вариантов обеспечения поставок защитникам Северодонецка.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отмечал, что ситуация в Северодонецке крайне обостренная, российские оккупанты уничтожают многоэтажки и объекты "Азота", "Стеклопластика".