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Эвакуация из "Азота" невозможна, однако Северодонецк не заблокирован – Гайдай

Киев • УНН

 • 185966 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Эвакуация из "Азота" в Северодонецке Луганской области невозможна из-за постоянных вражеских обстрелов и боев. Однако город не заблокирован, коммуникация с ним есть. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

"Эвакуация из северодонецкого "Азота" невозможна. Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев. В укрытии находится 568 человек, в том числе 38 детей", - написал Гайдай в Telegram.

Детали

По словам главы Луганской ОВА, в прошлом месяце люди отказались от эвакуации, когда им предлагали.

"Выход из комбината возможен только при условии полного прекращения огня. Северодонецк не заблокирован, коммуникация с городом есть", – отметил Гайдай.

Дополнение

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщал, что российские оккупанты уничтожили четыре моста через Северский Донец. Однако силы обороны определили основной и несколько запасных вариантов обеспечения поставок защитникам Северодонецка.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отмечал, что ситуация в Северодонецке крайне обостренная, российские оккупанты уничтожают многоэтажки и объекты "Азота", "Стеклопластика".

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