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У Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні, ЗСУ контролюють лише територію “Азоту” — Гайдай

У Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні, ЗСУ контролюють лише територію “Азоту” — Гайдай

Київ • УНН

 • 165418 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні, ЗСУ контролюють лише територію заводу “Азот”. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

“У Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні, українські війська контролюють лише територію заводу „Азот“”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Гайдай також повідомив, що рашисти наступають уздовж траси “Лисичанськ-Бахмут”, ближні до неї населені пункти під постійними обстрілами

“Цілий день потерпає від масованих російських обстрілів Лисичанськ. Кількість жертв встановити наразі неможливо”, — повідомив Гайдай.

Окрім того, він зазначив, що українські захисники не знаходяться в оточенні, більш того — завдають суттєвих втрат ворогу. Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені рашистами.

“Пропагандистські новини про якісь „ультиматуми“ — маячня”, — додав він.

Доповнення

Заступник міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла, що перед ворогом поставили задачу дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня.

На заводі “Азот” в Сєвєродонецьку перебуває понад 300 осіб, росіяни не дали їх евакуювати.

Українські Національні Новини

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