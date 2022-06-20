У Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні, ЗСУ контролюють лише територію “Азоту” — Гайдай

Цитата

“У Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні, українські війська контролюють лише територію заводу „Азот“”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Гайдай також повідомив, що рашисти наступають уздовж траси “Лисичанськ-Бахмут”, ближні до неї населені пункти під постійними обстрілами

“Цілий день потерпає від масованих російських обстрілів Лисичанськ. Кількість жертв встановити наразі неможливо”, — повідомив Гайдай.

Окрім того, він зазначив, що українські захисники не знаходяться в оточенні, більш того — завдають суттєвих втрат ворогу. Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені рашистами.

“Пропагандистські новини про якісь „ультиматуми“ — маячня”, — додав він.

Доповнення

Заступник міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла, що перед ворогом поставили задачу дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня.

На заводі “Азот” в Сєвєродонецьку перебуває понад 300 осіб, росіяни не дали їх евакуювати.