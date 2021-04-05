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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47635 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 66226 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108586 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 144235 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195353 просмотра

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В мире на COVID-19 заболело уже более 131,2 млн человек

В мире на COVID-19 заболело уже более 131,2 млн человек

Киев  •  УНН

 • 11433 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире от коронавирусной болезни COVID-19 выписаны уже более 74,3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 131 203 647 человек, из них выздоровели 7 439 9175 человек. Количество умерших возросло до 2 852 196.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (30 706 045), Бразилия (12 984 956), Индия (12 485 509), Франция (4 883 174), Россия (4 529 576), Великобритания (4 373 798), Италия (3 668 264) и Турция (3 668 264).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (555 001), Бразилии (331 433) и Мексике (204 147).

Общая ситуация в Украине

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 797 027. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1745709 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 34 333 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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