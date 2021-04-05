В мире на COVID-19 заболело уже более 131,2 млн человек

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 131 203 647 человек, из них выздоровели 7 439 9175 человек. Количество умерших возросло до 2 852 196.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (30 706 045), Бразилия (12 984 956), Индия (12 485 509), Франция (4 883 174), Россия (4 529 576), Великобритания (4 373 798), Италия (3 668 264) и Турция (3 668 264).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (555 001), Бразилии (331 433) и Мексике (204 147).

Общая ситуация в Украине

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 797 027. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1745709 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 34 333 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.