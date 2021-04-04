В Україні вже 1,745 млн випадків COVID-19, за добу - 13 738

Цитата

“13 738 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 04 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 504 дитини та 216 медпрацівників”, — йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

— госпіталізовано — 5 545 осіб;

— летальних випадків — 258;

— одужало — 4 657 осіб;

— здійснено тестувань за добу — 75 538 (зокрема методом ПЛР — 36 311, методом ІФА — 9 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 30 197).

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 1 745 709 осіб;

— одужало — 1 347 193 особи;

— летальних випадків — 34 333;

— проведено ПЛР-тестувань — 8 334 111.

Щеплення

3 919 людей щеплено проти COVID-19 за добу 03 квітня 2021 року в Україні.

290 566 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 290 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 2 особи.

▪️ Щеплення проводилось 58 мобільними бригадами з імунізації та 153 пунктами щеплення.

▪️ Станом на 03 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 403 066 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях”, — йдеться у повідомленні.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.