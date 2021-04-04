В Україні вже 1,745 млн випадків COVID-19, за добу - 13 738

Цитата
“13 738 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 04 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 504 дитини та 216 медпрацівників”, — йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
— госпіталізовано — 5 545 осіб;
— летальних випадків — 258;
— одужало — 4 657 осіб;
— здійснено тестувань за добу — 75 538 (зокрема методом ПЛР — 36 311, методом ІФА — 9 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 30 197).
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 1 745 709 осіб;
— одужало — 1 347 193 особи;
— летальних випадків — 34 333;
— проведено ПЛР-тестувань — 8 334 111.
Щеплення
3 919 людей щеплено проти COVID-19 за добу 03 квітня 2021 року в Україні.
290 566 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 290 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 2 особи.
▪️ Щеплення проводилось 58 мобільними бригадами з імунізації та 153 пунктами щеплення.
▪️ Станом на 03 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 403 066 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях”, — йдеться у повідомленні.
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- м. Київ — 552 випадки/ 720 щеплень;
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- Вінницька область — 397 випадків/ 110 щеплень;
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- Волинська область — 226 випадків/ 210 щеплень;
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- Дніпропетровська область — 1 143 випадки/ 290 щеплень;
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- Донецька область — 668 випадків/ 140 щеплень;
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- Житомирська область — 616 випадків/ 80 щеплень;
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- Закарпатська — 287 випадків/ 30 щеплень;
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- Запорізька область — 328 випадків/ 40 щеплень;
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- Івано-Франківська область — 234 випадки/ 179 щеплень;
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- Київська область — 804 випадки/ 0 щеплень;
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- Кіровоградська область — 171 випадок/ 80 щеплень;
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- Луганська область — 56 випадків/ 140 щеплень;
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- Львівська область — 865 випадків/ 240 щеплення;
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- Миколаївська область — 386 випадків/ 130 щеплень;
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- Одеська область — 1 075 випадків/ 160 щеплень;
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- Полтавська область — 194 випадки/ 110 щеплень;
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- Рівненська область — 330 випадків/ 50 щеплень;
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- Сумська область — 762 випадки/ 40 щеплень;
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- Тернопільська область — 505 випадків/ 130 щеплень;
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- Харківська область — 1 388 випадків/ 440 щеплень;
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- Херсонська область — 186 випадків/ 0 щеплень;
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- Хмельницька область — 1 060 випадків/ 200 щеплень;
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- Черкаська область — 646 випадків/ 160 щеплень;
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- Чернівецька область — 304 випадки/ 180 щеплень;
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- Чернігівська область — 555 випадків/ 60 щеплень.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.
19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.