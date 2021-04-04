В Украине уже 1,745 млн случаев COVID-19, за сутки - 13 738

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Киев  •  УНН

 • 22813 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,745 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 3 апреля, - 13,7 тысячи, уменьшение по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций за сутки - 5,5 тысячи. Количество летальных случаев - 258. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

Цитата

“13 738 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 04 апреля 2021 года. В частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников”, — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

— госпитализированы — 5545 человек;
— летальных случаев — 258;
— выздоровели — 4657 человек;
— осуществлено тестирований за сутки — 75 538 (в том числе методом ПЦР — 36311, методом ИФА — 9030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 30197).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 1 745 709 человек;
— выздоровели — 1 347 193 лица;
— летальных случаев — 34 333;
— проведения ПЦР-тестов — 8 334 111.

Прививки

3919 человек привито от COVID-19 за сутки 3 апреля 2021 в Украине.

290 566 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 290 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 2 человека.

▪️ Прививки проводились 58 мобильными бригадами по иммунизации и 153 пунктами прививки.
▪️ состоянию на 3 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 403 066 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях”, — говорится в сообщении.

  • г. Киев — 552 случая / 720 прививок;
  • Винницкая область — 397 случаев / 110 прививок;
  • Волынская область — 226 случаев / 210 прививок;
  • Днепропетровская область — 1143 случая / 290 прививок;
  • Донецкая область — 668 случаев / 140 прививок;
  • Житомирская область — 616 случаев / 80 прививок;
  • Закарпатская — 287 случаев / 30 прививок;
  • Запорожская область — 328 случаев / 40 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 234 случая / 179 прививок;
  • Киевская область — 804 случая / 0 прививок;
  • Кировоградская область — 171 случай / 80 прививок;
  • Луганская область — 56 случаев / 140 прививок;
  • Львовская область — 865 случаев / 240 прививки;
  • Николаевская область — 386 случаев / 130 прививок;
  • Одесская область — 1075 случаев / 160 прививок;
  • Полтавская область — 194 случая / 110 прививок;
  • Ровенская область — 330 случаев / 50 прививок;
  • Сумская область — 762 случая / 40 прививок;
  • Тернопольская область — 505 случаев / 130 прививок;
  • Харьковская область — 1388 случаев / 440 прививок;
  • Херсонская область — 186 случаев / 0 прививок;
  • Хмельницкая область — 1060 случаев / 200 прививок;
  • Черкасская область — 646 случаев / 160 прививок;
  • Черновицкая область — 304 случая / 180 прививок;
  • Черниговская область — 555 случаев / 60 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничений, которые действовали до январского жесткого карантина.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. От “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в “красной” зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется по локдауну в Украине.

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