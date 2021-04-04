В Украине уже 1,745 млн случаев COVID-19, за сутки - 13 738

Цитата

“13 738 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 04 апреля 2021 года. В частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников”, — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

— госпитализированы — 5545 человек;

— летальных случаев — 258;

— выздоровели — 4657 человек;

— осуществлено тестирований за сутки — 75 538 (в том числе методом ПЦР — 36311, методом ИФА — 9030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 30197).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 1 745 709 человек;

— выздоровели — 1 347 193 лица;

— летальных случаев — 34 333;

— проведения ПЦР-тестов — 8 334 111.

Прививки

3919 человек привито от COVID-19 за сутки 3 апреля 2021 в Украине.

290 566 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 290 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 2 человека.

▪️ Прививки проводились 58 мобильными бригадами по иммунизации и 153 пунктами прививки.

▪️ состоянию на 3 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 403 066 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях”, — говорится в сообщении.



г. Киев — 552 случая / 720 прививок;



Винницкая область — 397 случаев / 110 прививок;



Волынская область — 226 случаев / 210 прививок;



Днепропетровская область — 1143 случая / 290 прививок;



Донецкая область — 668 случаев / 140 прививок;



Житомирская область — 616 случаев / 80 прививок;



Закарпатская — 287 случаев / 30 прививок;



Запорожская область — 328 случаев / 40 прививок;



Ивано-Франковская область — 234 случая / 179 прививок;



Киевская область — 804 случая / 0 прививок;



Кировоградская область — 171 случай / 80 прививок;



Луганская область — 56 случаев / 140 прививок;



Львовская область — 865 случаев / 240 прививки;



Николаевская область — 386 случаев / 130 прививок;



Одесская область — 1075 случаев / 160 прививок;



Полтавская область — 194 случая / 110 прививок;



Ровенская область — 330 случаев / 50 прививок;



Сумская область — 762 случая / 40 прививок;



Тернопольская область — 505 случаев / 130 прививок;



Харьковская область — 1388 случаев / 440 прививок;



Херсонская область — 186 случаев / 0 прививок;



Хмельницкая область — 1060 случаев / 200 прививок;



Черкасская область — 646 случаев / 160 прививок;



Черновицкая область — 304 случая / 180 прививок;



Черниговская область — 555 случаев / 60 прививок.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.