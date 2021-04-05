У світі на COVID-19 захворіло вже понад 131,2 млн осіб

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 131 203 647 людей, з них одужало 74 399 175 осіб. Кількість померлих зросла до 2 852 196.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (30 706 045), Бразилія (12 984 956), Індія (12 485 509), Франція (4 883 174), Росія (4 529 576), Велика Британія (4 373 798), Італія (3 668 264) та Туреччина (3 668 264).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (555 001), Бразилії (331 433) та Мексиці (204 147).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 797 027. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 745 709 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 34 333 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.