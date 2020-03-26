В мире количество больных коронавирусом превысило полмиллиона человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. По состоянию на 20:50 общее количество инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2 в мире составляет 511 603 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Отмечается, что уже выздоровели 120996 человек, а умерло 23067.
Больше всего больных зарегистрировано в Китае - 81782, на втором месте Италия - 80 589, на третьем США - 76 514. Однако, больше всего умерших зафиксировано в Италии - 8219, в Китае 3291, в США - 1093.
Напомним, по состоянию на утро 26 марта в Украине подтверждено 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.