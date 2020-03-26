У світі кількість хворих на коронавірус перевищила півмільйона осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Станом на 20:50 загальна кількість інфікованих новим коронавірусом SARS-CoV-2 у світі становить 511 603 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Зазначається, що вже одужало 120 996 людей, а померло 23 067.
Найбільше хворих зареєстровано у Китаї – 81 782, на другому місці Італія – 80 589, на третьому США – 76 514. Проте, найбільше померлих зафіксовано в Італії – 8 219, у Китаї 3 291, у США – 1 093.
Нагадаємо, станом на ранок 26 березня в Україні підтверджено 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.