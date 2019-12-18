В столкновениях под ВР пострадали 23 полицейских

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что 12 полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения. Также он добавил, что к медикам обратилось 11 граждан, среди них один журналист.

"В столице продолжаются массовые мероприятия с участием большого количества граждан. Согласно поданным заявкам, организаторы взяли на себя обязательство не нарушать общественный порядок и провести мирное собрание. Отдельно обращаю внимание руководителей общественных организаций на необходимости соблюдения задекларированных обязательств о правилах поведения во время акции. При этом, каждый организатор мероприятия должен помнить, что ни один политический лозунг не достоин здоровья и жизни человека", - подчеркнул Сергей Яровой.

Напомним, 17 декабря под Верховной Радой произошли беспорядки. Сообщалось о 17 пострадавших правоохранителях.

Также сообщалось, что полицейские в столице демонтировали военные палатки в районе Верховной Рады, где проходит акция, и задержали наиболее активных ее участников.