У сутичках під ВР постраждали 23 поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Під час сутичок біля Верховної Ради 17 грудня постраждали 23 правоохоронця, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що 12 поліцейських та п’ятеро гвардійців доставлено до медичних закладів. Також він додав, що до медиків звернулося 11 громадян, серед них один журналіст.
"У столиці продовжуються масові заходи за участі великої кількості громадян. Згідно з поданим заявкам, організатори взяли на себе зобов'язання не порушувати громадський порядок та провести мирне зібрання. Окремо звертаю увагу керівників громадських організації на необхідності дотримання задекларованих зобов’язань щодо правил поведінки під час акції. При цьому, кожен організатор заходу має пам’ятати, що жоден політичний лозунг не вартий здоров’я та життя людини", – підкреслив Сергій Яровий.
Нагадаємо, 17 грудня під Верховною Радой сталися заворушення. Повідомлялось про 17 постраждалих правоохоронців.
Також повідомлялося, що поліцейські у столиці демонтували військові намети у районі Верховної Ради, де проходить акція, та затримали найбільш активних її учасників.