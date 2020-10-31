В Сумах мужчину по грудь засосало болото
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Сумской области спасли мужчину и передали врачам, которого по грудь засосало болото. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В Сумах спасатели вытащили мужчину, которого по грудь засосало болото. Инцидент произошел 31 октября. По предварительным данным около 5 утра мужчина оказался в болотной ловушке. Он долго звал на помощь пока его не услышал один из жителей дачного кооператива. Помочь гражданин пострадавшему самостоятельно не смог, поэтому обратился за помощью к спасателям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники ГСЧС прибыв на место, смогли подойти к пострадавшему, обвязать его веревкой, вытащить на твердую поверхность и переодеть в теплую, чистую одежду. После чего транспортировали к карете скорой.
Напомним, в Хмельницкой области во время пожара погиб 8-месячный младенец, двух девочек 2 и 4 лет удалось спасти.