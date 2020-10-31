У Сумах чоловіка по груди засмоктало болото
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Сумщині врятували чоловіка та передали лікарям, якого по груди засмоктало болото. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“У Сумах рятувальники витягли чоловіка, якого по груди засмоктало болото. Подія трапилась 31 жовтня. За попередніми даними близько 5-ї ранку чоловік опинився в болотяній пастці. Він довго кликав на допомогу поки його не почув один із жителів дачного кооперативу. Допомогти громадянин потерпілому самостійно не зміг, тому звернувся за допомогою до рятувальників”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що співробітники ДСНС прибувши на місце, змогли підійти до потерпілого, обв’язати його мотузкою, витягнути на тверду поверхню та переодягли в теплий, чистий одяг. Після чого транспортували до карети швидкої.
Нагадаємо, на Хмельниччині під час пожежі загинуло 8-місячне немовля, двох дівчаток 2 та 4 років вдалось врятувати.