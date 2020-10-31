У Сумах чоловіка по груди засмоктало болото

“У Сумах рятувальники витягли чоловіка, якого по груди засмоктало болото. Подія трапилась 31 жовтня. За попередніми даними близько 5-ї ранку чоловік опинився в болотяній пастці. Він довго кликав на допомогу поки його не почув один із жителів дачного кооперативу. Допомогти громадянин потерпілому самостійно не зміг, тому звернувся за допомогою до рятувальників”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що співробітники ДСНС прибувши на місце, змогли підійти до потерпілого, обв’язати його мотузкою, витягнути на тверду поверхню та переодягли в теплий, чистий одяг. Після чого транспортували до карети швидкої.

Нагадаємо, на Хмельниччині під час пожежі загинуло 8-місячне немовля, двох дівчаток 2 та 4 років вдалось врятувати.