В Судане отключили электричество

Национальный центр управления подтвердил полное закрытие электросети и отметил, что инженеры и техники начали постепенно перезапускать станции и питать сеть.



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При этом издание уточняет, что нынешнее обесточивание Судана стало уже четвертым, начиная с января прошлого года.



Как сообщал УНН, в Виннице отключили от электричества две водопроводные станции.



Кроме того, на Черниговской области 242 населенных пунктов остались без света.