В Судане отключили электричество

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58544 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 78891 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129697 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129793 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129473 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124918 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160422 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117812 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141414 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Судане отключили электричество

В Судане отключили электричество

Киев  •  УНН

 • 13210 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Вечером 15 февраля было полностью обесточено Судан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al-Arabiya.

Национальный центр управления подтвердил полное закрытие электросети и отметил, что инженеры и техники начали постепенно перезапускать станции и питать сеть.

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При этом издание уточняет, что нынешнее обесточивание Судана стало уже четвертым, начиная с января прошлого года.

Как сообщал УНН, в Виннице отключили от электричества две водопроводные станции.

Кроме того, на Черниговской области 242 населенных пунктов остались без света

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