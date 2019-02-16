В Судане отключили электричество
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Вечером 15 февраля было полностью обесточено Судан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al-Arabiya.
Национальный центр управления подтвердил полное закрытие электросети и отметил, что инженеры и техники начали постепенно перезапускать станции и питать сеть.
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При этом издание уточняет, что нынешнее обесточивание Судана стало уже четвертым, начиная с января прошлого года.
Как сообщал УНН, в Виннице отключили от электричества две водопроводные станции.
Кроме того, на Черниговской области 242 населенных пунктов остались без света.