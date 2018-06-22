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Борг столичних споживачів за електрику сягнув майже 1 млрд грн

Борг столичних споживачів за електрику сягнув майже 1 млрд грн

Київ • УНН

 • 11964 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Київ заборгував за електроенергію майже 1 млрд грн, передає УНН з посиланням на “ДТЕК Київські електромережі”.

“Борг столичних споживачів за електроенергію перед ПрАТ „ДТЕК Київські електромережі“ на 1 червня 2018 року становить 932 млн грн. Серед найбільших боржників — комунальні підприємства життєзабезпечення та мешканці міста”, — йдеться у повідомленні.

Так, комунальники заборгували 395 млн грн. Найбільший боржник “Київводоканал” на 1 червня 2018 року лишається винним за електрику близько 230 млн грн.

Борг населення досяг 420 млн грн. У травні 340 тис. киян вчасно не розрахувались за спожиту електроенергію. Найбільше за електроенергію заборгували мешканці Дарницького, Святошинського та Солом’янського районів — 59,3 млн грн, 51,1 млн грн та 50,1 млн грн відповідно.

Минулого місяця через борги за електрику було відключено майже 2 тис. побутових споживачів із загальною сумою боргу майже 10 млн грн та 116 юридичних з боргами на суму 67 млн грн. Компанія подала до суду більше 60 позовів про стягнення заборгованості на загальну суму понад 1 млн грн.

Нагадаємо, у квітні найгірше українці платили за газ, опалення та гарячу воду.

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