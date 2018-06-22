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Долг столичных потребителей за электричество достиг почти 1 млрд грн

Долг столичных потребителей за электричество достиг почти 1 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 11961 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Киев задолжал за электроэнергию почти 1 млрд грн, передает УНН со ссылкой на “ДТЭК Киевские электросети”.

“Долг столичных потребителей за электроэнергию перед АО ”ДТЭК Киевские электросети“ на 1 июня 2018 года составляет 932 млн грн. Среди крупнейших должников — коммунальные предприятия жизнеобеспечения и жители города”, - говорится в сообщении.

Так, коммунальщики задолжали 395 млн грн. Крупнейший должник “Киевводоканал” на 1 июня 2018 года остается должным за электричество около 230 млн грн.

Долг населения достиг 420 млн грн. В мае 340 тыс. киевлян вовремя не рассчитались за потребленную электроэнергию. Больше всех за электроэнергию задолжали жители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов — 59,3 млн грн, 51,1 млн грн та 50,1 млн грн соответственно.

В прошлом месяце из-за долгов за электричество было отключено почти 2 тыс. бытовых потребителей с общей суммой долга почти 10 млн грн и 116 юридических лиц с долгам на сумму 67 млн ​​грн. Компания подала в суд более 60 исков о взыскании задолженности на общую сумму более 1 млн грн.

Напомним, в апреле хуже всего украинцы платили за газ, отопление и горячую воду.

Украинские Национальные Новости

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