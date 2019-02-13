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На Чернігівщині 242 населених пунктів залишились без світла

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. На Чернігівщині внаслідок несприятливих погодних умов без електропостачання залишаються мешканці 242 населених пунктів. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, передає УНН.

"Внаслідок несприятливих погодних умов 13 лютого за уточненою інформацією станом на 9 год. 13 лютого відключено 1 ЛЕП 110 кВ, 4 ЛЕП 35 кВ, 81 ЛЕП 10 кВ та 1 ділянка ЛЕП 10 кВ, 1133 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишаються мешканці 242 населених пунктів на території Бахмацького, Бобровицького, Борзнянського, Ічнянського, Коропського, Корюківського, Менського, Ніжинського, Новгород-Сіверського, Прилуцького, Семенівського, Срібнянського, Талалаївського та Чернігівського районів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, близько 55 тисяч домогосподарств, магазинів і держустанов залишилися без електропостачання  в канадській тихоокеанської провінції Британська Колумбія через сильний шторм. 

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