На Чернігівщині 242 населених пунктів залишились без світла

"Внаслідок несприятливих погодних умов 13 лютого за уточненою інформацією станом на 9 год. 13 лютого відключено 1 ЛЕП 110 кВ, 4 ЛЕП 35 кВ, 81 ЛЕП 10 кВ та 1 ділянка ЛЕП 10 кВ, 1133 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишаються мешканці 242 населених пунктів на території Бахмацького, Бобровицького, Борзнянського, Ічнянського, Коропського, Корюківського, Менського, Ніжинського, Новгород-Сіверського, Прилуцького, Семенівського, Срібнянського, Талалаївського та Чернігівського районів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, близько 55 тисяч домогосподарств, магазинів і держустанов залишилися без електропостачання в канадській тихоокеанської провінції Британська Колумбія через сильний шторм.