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Через шторм 55 тисяч канадців залишилися без світла

Через шторм 55 тисяч канадців залишилися без світла

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Близько 55 тисяч домогосподарств, магазинів і держустанов залишилися без електропостачання в канадській тихоокеанської провінції Британська Колумбія через сильний шторм. Про це в суботу повідомив телеканал CTV, передає УНН.

За даними Національного метеобюро, швидкість поривів вітру місцями досягає 90 км / год (25 м / с). Стихія обрушилася на південну частину регіону, де, зокрема, розташоване місто Ванкувер.

Як повідомили в регіональній електромережної компанії BC Hydro, аварійні бригади усувають обриви на мережах, але терміни завершення робіт не уточнюються. Місцева транспортна компанія BC Ferries скасувала поромне сполучення в цій частині провінції.

Також повідомляється, що в порту міста Хорс-Бей через сильні хвилі і поривчастий вітер затонула невелика баржа, яка стояла біля пірсу. Про постраждалих інформації не надходило.

Як повідомляв УНН, сильний снігопад і буря призвели до пошкодження ліній електропередачі, залишивши без світла і тепла більше 50 тисяч споживачів в штаті Вашингтон.

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