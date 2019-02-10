Из-за шторма 55 тысяч канадцев остались без света
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Около 55 тысяч домохозяйств, магазинов и госучреждений остались без электроснабжения в канадской тихоокеанской провинции Британская Колумбия из-за сильного шторма. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV, передает УНН.
По данным Национального метеобюро, скорость порывов ветра местами достигает 90 км/ч (25 м/с). Стихия обрушилась на южную часть региона, где, в частности, расположен город Ванкувер.
Как сообщили в региональной электросетевой компании BC Hydro, аварийные бригады устраняют обрывы на сетях, но сроки завершения работ не уточняются. Местная транспортная компания BC Ferries отменила паромное сообщение в этой части провинции.
Также сообщается, что в порту города Хорс-Бэй из-за сильных волн и порывистого ветра затонула небольшая баржа, стоявшая у пирса. О пострадавших информации не поступало.
Как сообщал УНН, сильный снегопад и буря привели к повреждению линий электропередачи, оставив без света и тепла больше 50 тысяч потребителей в штате Вашингтон.