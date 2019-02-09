Снігопад знеструмив понад 50 тисяч споживачів у Вашингтоні

Сама компанія попередила в Twitter про складні обставини на автодорогах штату. Головною проблемою є дерева і гілки, що падають під вагою снігу на лінії електропередач.

В районі Сіетла висота снігового покриву сягає 20,3 см.

Як повідомляється на сайті FlightAware, що відстежує пересування повітряних суден, снігопади і завірюха привели в суботу до скасування 199 і відстрочку 123 авіарейсів в міжнародному аеропорту найбільшого міста штату — Сіетла.

Губернатор Вашингтона Джей Інслі ввів ще в п’ятницю режим надзвичайної ситуації в штаті.

“Прогнозується буря, якої ми не бачили багато років”, — попередив губернатор, закликавши населення утриматися від поїздок на особистому транспорті та заздалегідь робити підвищених запобіжних заходів, якщо доводиться сісти за кермо.

Інслі також рекомендував уникати надмірних фізичних навантажень при прибиранні снігу і щоб уникнути обмороження звести до мінімуму перебування поза опалювального приміщення.

Раніше УНН повідомляв, що морози в поєднанні зі снігопадами привели до загибелі п’ятьох людей на Середньому Заході США.