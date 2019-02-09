Снегопад обесточил более 50 тысяч потребителей в Вашингтоне
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сильный снегопад и буря привели к повреждению линий электропередачи, оставив без света и тепла более 50 тысяч потребителей в штате Вашингтон. Об этом сообщило в субботу информационное агентство Associated Press со ссылкой на данные энергетической компании Puget Sound Energy, передает УНН.
Сама компания предупредила в Twitter о сложной обстановке на автодорогах штата. Главной проблемой являются деревья и ветви, обрушившиеся под тяжестью снега на линии электропередачи.
В районе Сиэтла высота снежного покрова достигает 20,3 см.
Как сообщается на сайте FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов, снегопады и вьюга привели в субботу к отмене 199 и отсрочке 123 авиарейсов в международном аэропорту крупнейшего города штата - Сиэтла.
Губернатор Вашингтона Джей Инсли ввел еще в пятницу режим чрезвычайной ситуации в штате.
"Прогнозируется буря, которой мы не видывали многие годы", - предупредил губернатор, призвав население воздержаться от поездок на личном транспорте и заранее предпринимать повышенные меры предосторожности, если приходится сесть за руль.
Инсли также рекомендовал избегать чрезмерных физических нагрузок при уборке снега и во избежание обморожения свести к минимуму нахождение вне отапливаемого помещения.
Ранее УНН сообщал, что морозы в сочетании со снегопадами привели к гибели пяти человек на Среднем Западе США.