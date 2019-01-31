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У США п'ятеро людей загинули через морози

У США п'ятеро людей загинули через морози

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Морози в поєднанні зі снігопадами привели до загибелі п'ятьох людей на Середньому Заході США. Про це повідомило в середу з посиланням на місцеву владу інформаційне агентство Associated Press (AP), передає УНН.

Згідно з отриманою виданням інформацією, один чоловік помер, випадково потрапивши під снігоочисник в околицях Чикаго (штат Іллінойс), другий замерз на смерть у гаражі в Мілуокі (штат Вісконсін). Ще двоє людей - подружня пара - стали жертвами ДТП в штаті Індіана, а 70-річний житель передмістя Детройта (штат Мічиган) помер, тому що вийшов на мороз, одягнений не по погоді.

За даними Національної метеорологічної служби США, в середу температура повітря в Міннеаполісі (штат Міннесота) досягає мінус 33,3 градуса, а з урахуванням вітру - мінус 47,2 градуса. У Чикаго - мінус 30,6 (мінус 45,6 градуса з урахуванням вітру), в Мілуокі - мінус 28,9 (мінус 43,9).

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Губернатор Іллінойсу Джей Роберт Прітцкер у вівторок настійно рекомендував, щоб уникнути обмороження не перебувати на повітрі довше 10-15 хвилин.

Як повідомляється на сайті FlightAware, що відстежує пересування повітряних суден, снігопади і морози призвели в середу до скасування понад 2 тисяч рейсів і відстрочення приблизно такої ж кількості авіарейсів в аеропортах Середнього Заходу США. Найбільше постраждало повітряне сполучення з двома міжнародними аеропортами міста Чикаго (штат Іллінойс). За даними FlightAware, в аеропорту О'Хара скасовано 1488 рейсів і відкладено ще 191. У Мідуей ці показники становлять 333 і вісім відповідно.

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Раніше УНН повідомляв, що військовослужбовець загинув від переохолодження.

Крім того, за місяць від переохолодження та обморожень постраждали більше тисячі українців.

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