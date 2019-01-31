В США пять человек погибли из-за холодов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Морозы в сочетании со снегопадами привели к гибели пяти человек на Среднем Западе США. Об этом сообщил в среду со ссылкой на местные власти информационное агентство Associated Press (AP), передает УНН.
Согласно полученной им информации, один мужчина умер, случано попав под отвальный снегоочиститель в окрестностях Чикаго (штат Иллинойс), второй замерз насмерть в гараже в Милуоки (штат Висконсин). Еще два человека - супружеская пара - стали жертвами ДТП в штате Индиана, а 70-летний житель пригорода Детройта (штат Мичиган) умер, потому что вышел на мороз, одетый не по погоде.
По данным Национальной метеорологической службы США, в среду температура воздуха в Миннеаполисе (штат Миннесота) достигает минус 33,3 градуса, а с учетом ветра - минус 47,2 градуса. В Чикаго - минус 30,6 (минус 45,6 градуса с учетом ветра), в Милуоки - минус 28,9 (минус 43,9).
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Губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер во вторник настоятельно рекомендовал во избежание обморожения не находиться на воздухе дольше 10-15 минут.
Как сообщается на сайте FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов, снегопады и морозы привели в среду к отмене более 2 тыс. и отсрочке примерно такого же количества авиарейсов в аэропортах Среднего Запада США. Больше всего пострадало воздушное сообщение с двумя международными аэропортами города Чикаго (штат Иллинойс). По данным FlightAware, в аэропорту О'Хара отменено 1488 рейсов и отложен еще 191. В Мидуэй эти показатели составляют 333 и восемь соответственно.
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Ранее УНН сообщал, что военнослужащий погиб от переохлаждения.
Кроме того, за месяц от переохлаждения и обморожений пострадали более тысячи украинский.