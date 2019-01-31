В США пять человек погибли из-за холодов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 86425 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103955 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 139022 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136787 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132520 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126552 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164824 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117961 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141544 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145353 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В США пять человек погибли из-за холодов

В США пять человек погибли из-за холодов

Киев  •  УНН

 • 16820 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Морозы в сочетании со снегопадами привели к гибели пяти человек на Среднем Западе США. Об этом сообщил в среду со ссылкой на местные власти информационное агентство Associated Press (AP), передает УНН.

Согласно полученной им информации, один мужчина умер, случано попав под отвальный снегоочиститель в окрестностях Чикаго (штат Иллинойс), второй замерз насмерть в гараже в Милуоки (штат Висконсин). Еще два человека - супружеская пара - стали жертвами ДТП в штате Индиана, а 70-летний житель пригорода Детройта (штат Мичиган) умер, потому что вышел на мороз, одетый не по погоде.

По данным Национальной метеорологической службы США, в среду температура воздуха в Миннеаполисе (штат Миннесота) достигает минус 33,3 градуса, а с учетом ветра - минус 47,2 градуса. В Чикаго - минус 30,6 (минус 45,6 градуса с учетом ветра), в Милуоки - минус 28,9 (минус 43,9). 

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Губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер во вторник настоятельно рекомендовал во избежание обморожения не находиться на воздухе дольше 10-15 минут.

Как сообщается на сайте FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов, снегопады и морозы привели в среду к отмене более 2 тыс. и отсрочке примерно такого же количества авиарейсов в аэропортах Среднего Запада США. Больше всего пострадало воздушное сообщение с двумя международными аэропортами города Чикаго (штат Иллинойс). По данным FlightAware, в аэропорту О'Хара отменено 1488 рейсов и отложен еще 191. В Мидуэй эти показатели составляют 333 и восемь соответственно.

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Ранее УНН сообщал, что военнослужащий погиб от переохлаждения.

Кроме того, за месяц от переохлаждения и обморожений пострадали более тысячи украинский.

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